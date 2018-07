Marcela Temer usa looks diferentes nesta quarta-feira. Qual é o seu preferido?

Michel Temer e Marcela Temer posam com o Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philip Crave e sua esposa, na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Foto: Beto Barata/PR

A primeira-dama Marcela Temer chamou a atenção na quarta-feira, 7, pelas aparições em eventos que fazem parte da agenda do marido, o presidente Michel Temer. Depois de surgir com look claro Luisa Farani no desfile militar em comemoração à data, ela partiu para a abertura dos Jogos Paralímpicos. Desta vez, optou por um vestido acinturado azul-marinho e sandálias de salto bege.

Qual é o seu look preferido? Responda a enquete abaixo!