Marcas lançam coleções inspiradas em 'Esquadrão Suicida'

Filme 'Esquadrão Suicida', com Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie estreia no Brasil nesta quinta-feira, 4. Foto: Divulgação

'Esquadrão Suicida', um dos filmes mais aguardados do ano, estreia no Brasil nesta quinta-feira, 4. Na história da DC, o governo americano recruta vilões para uma missão especial. No elenco, um time de atores de primeira, entre eles Margot Robbie, Jared Leto, Will Smith e a ex-modelo Cara Delevingne.

Embora não tenha sido bem recebido pela crítica nacional e estrangeira, o filme serviu de inspiração para coleções especiais de diversas marcas. No Brasil, as redes de fast fashion Riachuelo e C&A lançaram linhas de camisetas, pijamas e lingerie com estampas dos personagens. A Fashion Comics, marca licenciada do núcleo Be Red, também apostou em uma linha de camisetas inspiradas no longa. Veja os produtos na galeria a seguir.