Marca de lingerie homenageia heróis do cotidiano em campanha

Michael Cottone e seu filho recém adotado são estrelas da nova campanha da Jockey Foto: Divulgação

Cada vez mais, as marcas de lingerie estão apostando na diversidade e deixando de lado supermodelos com corpos sarados. Quem acabou de entrar no movimento foi a americana Jockey, especializada em roupas casuais, fitness e underwear, com a campanha "Mostre a eles o que tem por baixo".

O anúncio é estrelado por três personagens considerados heróis do cotidiano: a bombeira Lisa Cusimano, o pai adotivo Michael Cottone e o veterano da marinha americana Chris Van Etten. "Nossa intenção é encorajar todo mundo a se sentir confortável consigo mesmo, independentemente das imperfeições", disse Matthew Waller, gerente de comunicação da Jockey.

A bombeira Lisa Cusimano é uma das pessoas reais da campanha da Jockey Foto: Divulgação