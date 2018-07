Marc Jacobs lança campanha em defesa dos direitos LGBT

Quatro dias depois do atentado em Orlando que matou 53 gays na boate Pulse, a grife Marc Jacobs divulgou a campanha de sua coleção de outono/inverno, que tem como mote a defesa dos direitos da comunidade LGBT e prega o amor livre.

Carlos Santolalla e John Tuite são alguns dos modelos da campanha outono/inverno 17 da Marc Jacobs. Foto: Divulgação

A campanha de Jacobs possui extravagância oitentista, muito couro e homens maquiados, uma lembrança ao visual marcante do Dr. Frank-N-Furter, protagonista do musical The Rocky Horror Picture Show.

"Dado o ataque em Orlando, eu queria dedicar a peça publicitária à qualquer um que esteja procurando por amor, de uma maneira ou de outra, durante esse momento difícil", diz o modelo Carlos Santolalla, uma das estrelas da nova campanha. "Amor é amor, e se nós começássemos a acreditar nisso de verdade, a ansiedade e o medo presentes em nossas vidas poderiam desaparecer e nos ajudaria a criar uma comunidade mais forte e unida do que nunca."

O artista perfomatico Genesis P-Orridge também faz parte da campanha. Foto: Divulgação

O modelo se manifestou em uma carta publicada na revista britânica Dazed. Santolalla ficou conhecido pela conta que dividia no Instagram com o ex-namorado John Tuite. Outra estrela da publicidade ativista da grife é o artista Genesis P-Orridge, que dedicou sua vida ao projeto Pandrogeny. Ele e sua parceira, Lady Jaye Breyer P-Orridge, transformaram seus corpos em telas passando por uma série de cirurgias para torná-los idênticos, como se fossem uma só pessoa, e hoje, mesmo após a morte de Lady Jaye, continua se referindo a si como nós.