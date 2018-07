Londres encerra Semana de Moda em meio a incerteza com Brexit

Mulberry verão 2017. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Ao realizar a etapa dos desfiles de primavera/verão de 2017, depois de Nova York, Londres sediou sua primeira Semana de Moda desde que o país chocou o mundo decidindo se desfiliar da UE em um referendo votado em junho.

Além das tendências das passarelas, a incerteza sobre como a saída do Reino Unido do bloco irá afetar a indústria foi um assunto recorrente entre os fashionistas. "Surgiram muitas perguntas sobre o pós-Brexit. Isto vai mudar? Para nós é realmente importante que não mude", disse Caroline Rush, executiva-chefe do Conselho de Moda Britânico (BFC, na sigla em inglês).

"Se serviu para alguma coisa, foi para usarmos isto como uma oportunidade de reafirmar e criar novas parcerias e de conseguir fazer negócios não somente com a Europa, mas também com o resto do mundo." De acordo com uma pesquisa do BFC pré-referendo, mais de 90% de 290 estilistas disseram que queriam permanecer na UE.