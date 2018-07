Loja em NY deixa que cada cliente desenvolva o próprio batom

Na Bite Beauty Lab é possível escolher o tom, a cobertura e o acabamento do produto. Foto: Divulgação

Sabe aquele seu batom favorito, mas que saiu de linha? Ou então aquela cor que se encaixa perfeitamente com seu tom de pele, porém não tem a textura ideal? Uma pequena marca de Nova York resolveu acabar com esses problemas. Localizada no bairro do Soho, a loja de cosméticos Bite Beauty criou um laboratório em que o cliente pode desenvolver seu próprio batom. Com a ajuda de um especialista, é possível escolher o tom, a cobertura e o acabamento do produto.

O atendimento dura em torno de 20 minutos e é feito por um especialista Foto: Divulgação

O atendimento dura 20 minutos, ou menos, e é feito apenas com hora marcada. Um batom sob medida custa US$ 45 - ou, na promoção, dois saem por US$ 60.