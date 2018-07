Kylie Jenner lançará batom preto pela marca Kylie Cosmetics

Kylie Jenner é fã de batons escuros Foto:

Na sexta-feira, 10, it girl Kylie Jenner lança um novo tom de batom preto de sua marca Kylie Cosmetics. Em seu Instagram, a empreendora de 19 anos fez o anúncio do novo produto, que recebeu o nome de 'Dead of Knight'.

""DEAD OF KNIGHT esse tom é para vocês, pessoal! Quando eu perguntei qual cor vocês adorariam ver na Kylie Cosmetcs, a maioria respondeu Preto! Então, antes de eu lançar a KyMajesty, meu batom preto estará a venda nesta sexta-feira! #DeadOfKnight @kyliecosmetics", escreveu, e ressaltou que a criação é especialmente para os fãs que pediram um tom escuro.

Kylie também compartilhou uma foto dela quando adolescente usando um batom escuro com a legenda: "Eu fiz isso por essa Kylie que sonhava em ter sua própria linha de batom. Eu, se estivesse com 16 anos, estaria muito orgulhosa da @kyliecosmetics. Esse novo kit é muito importante para mim".