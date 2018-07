Kylie Jenner lança batom nude ideal para mulheres negras

A cor Brown Sugar é o tom de nude perfeito para pele negra Foto: Reprodução/Instagram

A linha de batons líquidos de Kylie Jenner não para de crescer. Nesta sexta-feira, 26, às 16h, mais três tons chegam ao site da Kylie Cosmetics: Love Bite, Dirty Peach e Brown Sugar - este último promete ser o tom de nude ideal para mulheres negras "Criei esse kit pensando em alcançar o perfeito tom de nude para peles mais escuras, mas acredito que ele fique incrível em todo mundo", escreveu Kylie no Instagram de sua marca.

A modelo escolhida para a campanha do Brown Sugar foi a cantora, e amiga pessoal de Kylie, Justine Skye. O produto estará a venda no KylieCosmetics.com por US$ 29.