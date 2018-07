Kim Kardashian West diz gastar duas horas por dia com sua rotina de beleza

Em seu site, Kim Kardashian admitiu que leva duas horas em sua rotina de beleza Foto: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian West revelou em seu site que demora 120 minutos na sua rotina diária de beleza, que inclui fazer cabelo e maquiagem com profissionais, e que, neste momento, aproveita para ler e-mails, fazer ligações e atualizar suas redes sociais.

A estrela do reality show Keeping Up With The Kardashians ainda revelou que, quando deu a luz à sua primeira filha North, 2, estava totalmente maquiada: "Agora estou tentando ficar sem nada, com a pele natural, como meu marido me ama, sem make", disse. "No parto de North estava com muita maquiagem, mas no segundo não usei", contou a socialite, que também é mãe de um menino, Saint, de 5 meses.

Ainda que esteja buscando uma aparência menos artificial, Kim confessou que não abre mão da técnica de contorno de nariz. Agora, quando viajo levo apenas uma pequena caixa de maquiagem e estou contente com isso. Faço apenas um contorno leve sem bronzeador. Gosto muito da técnica e não acho que eu vou parar de contornar o meu nariz. Sei que as pessoas pensam que eu fiz plástica no nariz, mas é apenas maquiagem."