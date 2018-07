Khloe Kardashian lança marca de jeans com tamanhos do 34 ao 58

Khloe Kardashian é irmã de Kim. Foto: Divulgação

"A revolução do corpo é aqui. Uma nova definição do sexy." Esse é o slogan da Good American, marca de jeans criada pela socialite americana Khloe Kardashian em parceria com a executiva Emma Gred.

No momento, são vendidos três modelos de calças - skinny, boyfriend e cintura alta - que vão do tamanho 0 ao 24 - equivalente ao 34 e ao 58 brasileiros.

"Sempre que compro novas calças, é difícil para mim achar um que sirva bem no meu corpo, e mesmo quando isso acontece, precisa de ajustes", conta Khloe, que é irmã de Kim Kardashian e tem pernas e cintura fina e quadril largo. "Se eu tenho esse problema, outras garotas também devem ter. Então criamos uma linha de jeans que é sexy e feita para servir."

Os jeans estão à venda no site da marca e em lojas da rede americana Nordstrom com preços a partir de 149 dólares, cerca de 473 reais. Não há previsão para a chegada da marca no Brasil.