Kate Moss deu conselhos de moda a Prince

A modelo britânica Kate Moss Foto: AP

A modelo Kate Moss, 42, revelou que já deu dicas sobre moda para o cantor Prince, que morreu este ano, na primeira vez em que se conheceram, em um evento de Donatella Versace, décadas atrás: "Eu disse: 'você deveria tentar um desses macacões, eles são incríveis'", revelou em entrevista ao The Edit.

Ela também falou sobre o horário em que prefere se arrumar: "Não consigo me arrumar durante o dia, mas a noite eu amo me vestir".

Por fim, Kate revelou possuir um armário secreto no qual guarda roupas preciosas, e que tem intenção de repassar algumas delas para sua filha, Lila Grace, 13: "Tenho um lugar secreto e especial. Não falo. Aprendi que os Rolling Stones possuíam um arquivo que ninguém sabe onde é, nem os seus filhos! Perdi muita coisa com o passar dos anos, mas ainda tenho algumas. Vou guardar para minha filha. Comprei para ela um vestido Ossie Clark, um daqueles que Twiggy vestiu. Ela não gosta de nada no momento, mas cruzarei os dedos para que goste um dia".