Kate Middleton vai a evento olímpico com vestido de R$ 10 mil

Kate Middleton foi a evento olímpico com vestido de R$ 10 mil Foto: Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, chamou a atenção na quinta-feira, 9, ao usar um vestido azul assinado pelo estilista francês Roland Mouret em um jantar que comemorou os 40 anos da organização SportsAid, que ajuda jovens atletas com bolsas.

Com recorte no ombro e ajustada na cintura, a peça da coleção resort 2016 custou R$ 10 mil (embora esteja em promoção no site da grife por R$ 6 mil). O modelo tem a barra mais curta na frente e uma microcauda, tendência de moda festa que desponta entre fashionistas. Kate foi elogiado pela imprensa britânica por escolher um look de cor vibrante que a deixou radiante. Ela arrematou a produção com uma clutch, sandálias com salto altíssimo da marca italiana Gianvito Rossi e joias da Cartier.