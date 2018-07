Justin Bieber lança coleção cápsula para a Forever 21

O cantor Justin Bieber vai lançar uma coleção cápsula para a Forever 21 Foto: Reprodução

O cantor Justin Bieber vai lançar uma coleção cápsula para a rede de fast fashion Forever 21, inspirada nas roupas vendidas na atual turnê do artista, Purpose. Serão oito peças entre camisetas, regatas, moletons e calças de moletom com estampas de fotos do cantor ou com a frase "Justin Forever".

Os preços das peças variam entre US$ 17,90 e US$ 34,90. A coleção Forever 21 X Justin Bieber Purpose Tour Collection chega às lojas americanas no dia 29 de agosto. Ainda não há confirmação se será vendida no Brasil.