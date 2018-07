Juliana Paes usa vestido branco em festa de cantor sertanejo. Confira

Juliana Paes posa de look Helo Rocha. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Juliana Paes causou burburinho nas redes sociais ao postar uma foto do look usado no aniversário de 40 anos do sertanejo Leo em Uberlândia, MG, na noite de terça-feira, 4. Isso porque o vestido branco da grife Helo Rocha tem uma modelagem diferente, com camadas, bordados e decote.

A produção foi escolhida com cuidado, já que Juliana também foi mestre de cerimônia do evento, que tinha uma causa nobre. O valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido para duas instituições: o Hospital do Câncer de Uberlândia e o Instituto Hortense.

Cantores como Ivete Sangalo, Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo e Luciano também marcaram presença.

Quando o look é lindo, não dá vontade de parar de postar. Foto: @henriquem85 Look: @helorocha #AmigosDoFuturo Uma foto publicada por Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) em Out 4, 2016 às 7:42 PDT