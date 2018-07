Juliana Paes assume os cabelos naturais e faz sucesso nas redes sociais

Juliana Paes de "Wild Bob." Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes aderiu à tendência dos cabelos naturais esta semana. Em viagem a Nova York, ela publicou fotos com o cabelo cacheado no Instagram e causou burburinho na internet. “O corte trapézio de Juliana permite essa textura”, conta Tiago Parente, cabelereiro da atriz. “Chamamos o visual de Wild Bob. Ele é tendência entre as atrizes, como podemos ver também em Camila Pitanga e Leandra Leal.”

A atriz posa ao lado de amiga em Nova York. Foto: Reprodução/Instagram

