Joias do amor: marcas lançam coleções com temas românticos

A joalheria Tiffany & Co., lançou a campanha #LoveNotLike. Foto: Divulgação

Corações, beijinhos, cadeados e flechas. O Dia dos Namorados já passou, mas o mood do momento nas joalherias está mais romântico do que de costume. Quem encabeça a tendência é a tradicional joalheria americana Tiffany & Co., que lançou uma nova campanha, batizada de #LoveNotLike. Ao lado pingente de chave, o anel-cadeado da Tiffany faz parte de uma das linhas mais desejadas da marca.

O par de corações com flechas atravessadas é outro hit de várias marcas brasileiras, como a Vivara. Já no colar da carioca Amsterdam Sauer, o pingente "flutua" sobre um cristal quase imperceptível.

Para os menos doces e mais ousados, as boquinhas vermelhas inspiradas na obra de Andy Warhol ganham agora versões em broches decorados e pequenos brincos. Considerada um clássico na moda, essa boquinha que representa um beijo foi lançada em 1966 por Yves Saint Laurent, na coleção Hearts and Lips. Afinal, na moda tudo se recria. E no amor também.