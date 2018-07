'Já tivemos muitos altos e baixos, mas o amor prevalece', diz Giovanna Ewbank sobre casamento

Giovanna Ewbank na nova campanha da Swarovski. Foto: Divulgação

A atriz Giovanna Ewbank é fashionista assumida. Eleita embaixadora da Swarovski pela segunda vez, ela foi convidada para estrelar um novo shooting da marca ao lado de Iman, Karlie Kloss, Tommy Ton, Bryanboy, Harley Viera-Newton e outras personalidades da moda e internet. “Eu me lembro de todo final de ano pedir para a minha mãe um bichinho de cristal da Swarovski de Natal. Eu fazia coleção”, conta Giovanna, que divide a paixão por roupas e acessórios com o marido, o ator Bruno Gagliasso. Veja na entrevista a seguir.

Como foi fotografar ao lado das tops Chanel Iman e Winnie Harlow e do blogueiro Bryan Boy?

​Foi incrível! As fotos e vídeos deveriam ter um clima descontraído, então nós ficamos conversando sobre diversos assuntos, rindo e nos divertindo. Eu adorei conhecer a Winnie Harlow, já era fã do trabalho dela, sempre a achei linda e cheia de atitude. Fiquei honrada em estar ao lado dela, de Chanel Iman e Karlie Kloss.

A atriz disse que sempre foi apaixonada pela marca. Foto: Divulgação

Você gosta de acessórios? O que eles representam em um look?

O acessório diz muito sobre a mulher. A gente se sente única usando apetrechos - eles representam um momento, passam uma mensagem. Um anel, pulseira ou brinco faz um simples look se tornar algo mais bacana e especial. Eu não saio de casa sem anéis nas duas mãos.

Você e o Bruno Gagliasso estão casados há 6 anos. Ele te apoia?

Ele sabe que eu amo moda e me incentiva a fazer tudo. Somos amigos, companheiros de vida. Já tivemos muitos altos e baixos, mas o amor prevalece sempre. Somos muitos verdadeiros e combinamos de não dormir brigados. Então, sempre fazemos as pazes. Falamos tudo um para o outro.

Giovanna Ewbank ao lado do novo time de embaixadores da Swarovski. Foto: Divulgação

O que te deixa feliz?

Estar no meio da natureza. Quando estou em Fernando de Noronha, por exemplo, fico descalça, descabelada, sem maquiagem e me amo mais que tudo. Ali eu sinto que faço parte do universo, da natureza e que não preciso de muito para ser feliz!