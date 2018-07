Já ouviu falar em cabelo trapézio? Saiba tudo sobre o novo corte de Juliana Paes

O corte trapézio de Juliana Paes está fazendo sucesso. Foto: Reprodução/Instagram

Adeus long bob! O corte da vez é o trapézio. O nome é estranho, mas o visual agrada e é a nova aposta da atriz Juliana Paes. Jurada no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, ela esbanjou simpatia no último domingo, 28, e arrancou elogios dos internautas graças ao corte de cabelo moderno.

"O corte trapézio é supertendência e está bombando na Europa. É chique e sexy, além de rejuvenescer", afirma Tiago Parente, responsável pelas madeixas de Juliana e de outras atrizes como Marina Ruy Barbosa e Paolla Oliveira. "Ele tem a base reta discretamente enviesada para frente, logo acima do músculo trapézio (daí o nome!), com franja lateral e desfiados nas pontas."

Para um look mais moderno, invista na textura bagunçada, o "messy hair". "Estilize o cabelo com pomadas e finalizadores”, explica o hair stylist. Confira outras atrizes que apostaram no cabelo da vez em nossa galeria e inspire-se!