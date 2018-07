Ivete Sangalo usa look feito por travesti em show

Ivete Sangalo de look Michelly X. Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo brilhou (mesmo!) com um vestido de decote profundo cheio de cristais em seu show na tarde de domingo, 19, no Salvador Fest 2016. A apresentação ocorreu antes da participação da cantora no encerramento dos Jogos Paralímpicos. E o figurino ao estilo de Beyoncé foi assinado pela travesti Michelly X, estilista que já virou queridinha das cantoras e apresentadoras.

Michelly, que começou a fazer roupas há 20 anos e já trabalhou com Clodovil, ganhou destaque na última temporada de “Amor e Sexo”, da Rede Globo, confeccionando as roupas usadas por Fernanda Lima. “Formamos uma equipe de criação e o meu ateliê cuidava da elaboração dos looks. A ideia era sempre deixar Fernanda exuberante”, conta.

A cantora posou ao lado de Robson Conceição, pugilista e campeão olímpico brasileiro. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de conhecer Ivete Sangalo por meio da stylist Patrícia Zuffa (que hoje não assina mais as produções da cantora) e elaborar um dos looks usados no DVD “Acústico em Trancoso”, Michelly X ficou responsável pelo figurino da apresentação da tarde de domingo. “Eu convenci a Ivete a usar decote. Ela não gostava, mas ela está tão magra e linda que insisti”, diz a estilista, que trabalhou no vestido ao lado de Clara Lima, stylist atual da cantora baiana. “Quando mostrei como o detalhe poderia valorizar o corpo, ela topou.”

Figurino da diva @ivetesangalo para #salvadorfest2016 com 25.000 cristais @preciosabrasil é @europestar e a style baphooo @_claralima ❤️❤️❤️ Um vídeo publicado por Michelly X (@michellyx) em Set 18, 2016 às 12:42 PDT

O trabalho com cantoras, atrizes e apresentadoras está rendendo frutos também na internet. “Eu ganho de 500 a 1000 seguidores no Instagram todos os dias. Os trabalhos também estão aumentando e os projetos novos estão a todo vapor. Estou muito feliz!”, afirma Michelly.