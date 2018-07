Isabeli Fontana, Renata Kuerten e supermodelos desfilam para marca de biquíni

Isabeli Fontana e Liana Thomaz, estilista da Água de Coco. Foto: Agência Fotosite/divulgação

Inspirada nas Maldivas, a Água de Coco apresentou um beachwear de luxo em sua primeira coleção resort, desfilada nesta quarta-feira, 26. O show faz parte da São Paulo Fashion Week e aconteceu na Artefacto Beach & Country, loja bacana de móveis e decoração de São Paulo.

Os biquínis e maiôs traziam uma modelagem supertrabalhada com alças, mangas amplas e hotpants. Os bordados deixaram as peças, que já foram feitas em tecidos nobres, como a seda, ainda mais sofisticadas. Destaque também para os vestidos longos e calças fluidas.

O time de tops foi especial, com Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros, Fernanda Tavares, Isabeli Fontana, Fernanda Motta, Renata Kuerten, Carol Trentini e Emanuela de Paula na passarela. Marlon Teixeira, o número um do mundo na moda masculina, fez duas entradas mostrando os únicos looks para homens do desfile.