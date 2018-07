Internautas criticam modelo que deixou filho pintar as unhas

A modelo Amber Rose é mãe de Sebastian, de 3 anos. Foto: Reprodução

Na última quarta-feira, 9, Amber Rose foi ao salão de beleza acompanhada do seu filho Sebastian, de 3 anos. Lá, o menino pediu para pintar as unhas da mão e do pé de laranja. A mãe filmou a cena e colocou o vídeo no Instagram.

A isso, seguiu-se uma enxurrada de comentários negativos, falando que meninos não deviam pintar as unhas e até pedindo que o rapper Wiz Khalifa, pai de Sebastian e divorciado de Amber, assumisse a guarda do menino.

No mesmo post, Amber se defendeu: "Nós encorajamos nossas crianças a pintar, desenhar e a serem criativas. Por que bloquear a criatividade quando se trata de expressão? F*#$&@ os padrões da socieade e os papeis de gênero! Deixem nossas criançar serem ótimas!".