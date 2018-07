Indiana que sobreviveu a ataque de ácido desfila na NYFW

Reshma Banoo foi atacada com ácido quando tinha 17 anos Foto: AFP PHOTO / TREVOR COLLENS

Na quinta-feira, 08, a indiana Reshma Banoo fez sua estreia nas passarelas da semana de moda de Nova York, desfilando com criação da estilista Archana Kochhar. Porém, Reshma não é uma modelo comum. Pouco mais de dois anos atrás, quando ela tinha apenas 17 anos, seu cunhado a atacou com ácido por ela ter denunciado seu então marido por assédio.

A agressão desfigurou sua aparência e resultou na perda de um dos seus olhos. Desde então, Reshma trabalha com a ONG Make Love Not Scars, que luta pelos direitos das sobreviventes à ataques de ácidos na Índia. Em um dos projetos recentes, a jovem de 19 anos estrelou vídeos de beleza para uma campanha contra a venda do agente químico em seu país.