Ilustradora cria versão plus size de princesas da Disney

Jasmine e Branca de Neve estão entre as personagens que ganharam silhueta plus size Foto: Reprodução/Instagram

A ilustradora Jonquel Norwood resolveu criar novas versões das princesas da Disney. A artista, que vive em Nova York, deixou no passado as cinturas finas e braços pequenos e criou uma silhueta plus size para as personagens de contos de fada.

Jasmine, Branca de Neve, Tiana, Ariel, Cinderela e Bela Adormecida foram redesenhadas para a série 'Magia Não Tem Tamanho'. "Muita beleza, magia e finais felizes não têm tamanho", escreveu a artista na legenda do post com a imagem de Branca de Neve. Nos desenhos, as princesas também aparecem com looks mais modernos e ousados.