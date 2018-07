Maquiagem para homens e drag queens ganha espaço na SPFW

Cantor participou de painel sobre maquiagem na SPFW. Foto: Juliana Knobel

A São Paulo Fashion Week traz para a sua 42ª edição a temática de diversidade e inclusão das pessoas trans, porém, as barreiras de gênero não estão sendo quebradas só nas passarelas. No quarto dia de evento, a Praça Natura recebeu uma drag queen e o cantor Johnny Hoooker para falar sobre maquiagem.

Em conversa com o Emais, Johnny e a perfomista Divina Raio-Laser, criação do ator Yheuriet Kalil, falaram sobre o espaço para homens e drags no mundo da maquiagem, que vem crescendo nos últimos anos. Para o cantor, a mudança de comportamento em relação a maquiagem vem principalmente da nova geração. "A hora de atacar a caretice é agora."

O cantor ficou conhecido pelo público por abusar da maquiagem escura nos olhos em suas apresentações e acabou reunindo fãs que também seguem a tendência. "É muito legal quando os fãs vão ao show maquiados, você percebe que, de alguma maneira, você está fazendo o seu trabalho de formiguinha, em relação a percepção que as pessoas têm delas mesmas."

Para o cantor, a maquiagem é uma forma de expressão importante e empoderadora. "As pessoas estão percebendo que elas podem ser uma criação delas próprias, e não uma coisa ditada, um padrão, uma regra", reflete. "Quando você gosta de artistas que se expressam dessa forma, você também sente vontade de experimentar e se permitir".

A drag queen foi uma das convidadas para falar sobre maquiagem na SPFW. Foto: Juliana Knobel

Grandes consumidoras de maquiagem, as drag queens também começaram a ser alvo de marcas de cosméticos recentemente - o que explica o convite para a participação de Divina Raio-Laser no evento. "O papel do mercado e das marcas é mostrar para o público que todo mundo é livre para usar o que quiser. É difícil atingir certos segmentos e nichos, mas de um ano para cá a gente está vendo diversas marcas abraçando o movimento", diz Divina.

Para a artista, é necessário quebrar ainda mais a barreira de gêneros, principalmente em relação à moda e maquiagem. "As marcas têm que dialogar com trangêneros, drag queens, LGBTQs, que também consomem, e muito, os produtos."

E como consomem. Para as drag queens, há um gasto maior de cosméticos, já que além da costumeira pintura exagerada, é necessário a utilização dos produtos para dar uma base, escondendo a marca da barba e desenhando formatos no rosto. "Eu duvido que aqui na Fashion Week exista alguém que esteja com mais maquiagem que eu. Foram duas horas maquiando o rosto", brinca Divina.

Por necessidade, as drag queens se tornaram especialistas em maquiagem e, atualmente, além de maquiar os próprios rostos, as artistas também ensinam suas técnicas para homens e mulheres por meio de cursos e canais de vídeo na internet. "A drag queen faz uma maquiagem para se aproximar da feição feminina. Então, entre a nossa maquiagem e a de uma mulher, só muda o peso da mão, as técnicas são as mesmas", esclarece a profissional. "Quem entende mais de maquiagem do que uma drag queen?", indaga.

Para Divina, é impossível falar sobre o aumento de visibilidade da arte das drag queens sem citar o reality show RuPaul's Drag Race, em que artistas disputam a oportunidade de serem coroadas como representantes e sucessoras de RuPaul, esbanjando carisma e mostrando habilidades com maquiagem e moda. "O programa desmitificou e introduziu o público ao mundo das drag queens, as pessoas começaram a descobrir o que é e começaram a entender melhor até questões de gênero".

Por conta do reality show, Divina vê um aumento no número de adeptos a arte do drag - com destaque para um número ainda mais crescente de mulheres aderindo à expressão. "O mundo de hoje é um pouco mais aberto e graças ao RuPaul's Drag Race cada vez mais meninos e meninas estão fazendo drag. Essa é uma expressão artística e arte não tem gênero".