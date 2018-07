Gucci, Prada e o futuro da moda

A fila final do desfile misto da Prada Foto: Divulgação

Nas ruas de Milão, modelos circulam de bicicletas carregando típicos gelatos italianos nas mãos. Em geral, os garotos usam calça skinny preta, tênis de skatista e camisetas brancas básicas. No caminho, eles cruzam tranquilos com executivos que andam apressados em estreitas calçadas, vestindo ternos azul marinho impecáveis. Acrescente à cena um calor latente e centenas de jornalistas e compradores de moda com roupas exóticas, vindos dos quatro cantos do mundo, provavelmente olhando para algum aplicativo de mapa no celular, esperando um Uber ou tentando encontrar algum desfile ou showroom. Na rápida e intensa temporada de desfiles masculinos da cidade, o dia é longo e o sol só se põe após as 22h.

Em quatro dias, grifes como Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci e Armani realizam seus desfiles em locações distintas. Diferentemente de Londres e São Paulo, locais em que a fashion week tem uma sede, em Milão cada evento ocorre em uma parte diferente, o que faz com que a cidade inteira vibre a moda durante os dias de desfile. Nas passarelas, nas vitrines e nas conversas de backstage, dois movimentos predominam.

O primeiro é o da moda comercial - o see now, buy now -, que prioriza cores sóbrias, como azul marinho e cáqui, e traz uma mistura de alfaiataria com peças esportivas. Essas roupas vão facilmente das passarelas para as lojas e se comunicam diretamente com o consumidor. O segundo é um movimento de fantasia. Na Itália, liderado por Gucci e Prada, que tratam a moda com uma inocência tão antiga quanto futurista. Alessandro Michele, da Gucci, e Miuccia Prada buscam quebrar barreiras na criação do novo. Misturam masculino e feminino criando uma moda mais democrática e apontando para a união das coleções e desfiles.

Como parte do primeiro movimento, o comercial, está a Versace. “Eu não acredito na mistura de gêneros na moda”, declarou Donatella Versace antes do desfile. Logo no primeiro dia, a grife levou muitos jornalistas e compradores para o MiCo, uma espécie de Anhembi de Milão. Um local enorme, afastado do centro. Sentada em arquibancadas, a plateia assistiu a um vídeo inédito – em dois telões gigantes – criado pelo fotógrafo Bruce Weber, em Chicago, justamente para a ocasião. O filme celebra o lifestyle sexy e festivo da marca, com muitos corpos expostos e danças animadas. Logo, os modelos começaram a andar em uma passarela geométrica formada por focos de luz.

O que se viu nela foi uma nova Versace. Mais sóbria, porém ainda sexy. Parece que Donatella percebeu que não precisa de tanto ouro e estampas extravagantes para chamar atenção. “Há mulheres e homens e a minha moda é totalmente diferente para cada um, com a mesma mentalidade", afirmou. "Eu gosto de uma mulher forte, ousada, que não tem medo de mostrar quem ela é. O mesmo acontece com os homens. Mas você não pode traduzir isso com as roupas da mesma maneira para ambos. Eles são muito diferentes." Vale lembrar que em um passado recente a estilista já levou à passarela armaduras douradas e cuecas de telas.

Nesta temporada, leggings masculinos, - que também apareceram na Prada e na Emporio Armani - foram a maior novidade da Versace, que apresentou também formas largas em casacos esportivos e camisas com movimento, além de bermudas de alfaiataria e peças prontas para o varejo. Donatella quer um show, mas também quer novos clientes. Azul marinho, verde militar, cáqui, preto e branco formaram quase toda a coleção.

Semana de Moda Masculina de Milão deixa clara a preocupação das marcas com a aceitação do público. Foto: Divulgação/ D&G

A Salvatore Ferragamo evolui no mesmo ritmo de cores sóbrias. A marca apresentou uma coleção fresca, com uma alfaiataria jovem e bolsos militares em camisas e jaquetas. Looks com calça e camisa combinando o tom sobre tom. Enquanto a Versace deu um tom a menos na extravagância, Ferragamo deu um tom a mais na ousadia, mas sem passar do ponto. As modelagens estão mais fluidas, deixando os homens mais à vontade. Uma alfaiataria despojada, sem perder o caimento impecável. Na Armani, o sentimento foi o mesmo. Nota-se aí um movimento. As calças retas estavam mais soltas, os ternos e as camisas com os tecidos amassados. Isso tudo facilita a vida do homem. A sobriedade de tons seguiu em muitas coleções, de Emporio Armani a Diesel Black Gold.

A Gucci, assim como a Burberry e a Bottega Veneta, irá juntar suas coleções em um único desfile durante a temporada feminina. É um sentimento que está por todas as partes. De um lado, existe a tendência do unissex e da mistura de gêneros nas mesmas coleções . De outro lado, o fator econômico, já que, assim, as marcas reduzem pela metade o número de shows que apresentam por temporada. Nesta, em uma viagem fantástica, Alessandro Michele mostrou seu universo fantasioso com elementos mais modernos de street style, como camisetas e jaquetas com gráficos contemporâneos. Isso, sem deixar de lado todo o exagero no bordado e detalhes das peças. A coleção foi inspirada em uma viagem. As estampas misturavam figuras ancestrais japonesas com o Pato Donald. “Essa é a minha ideia de viagem. Para viajar, mas não ir para lugar nenhum. E sonhar com um lugar desconhecido”, disse o estilista.

Felizmente existe um meio termo. A Prada também se jogou em uma viagem em que mochileiros, carregando o mundo nas costas, cruzavam a passarela ao som de músicas dos anos 90. Do refrão ‘travelling’, da canção Bedtime Story de Madonna de 1994, ao hino de pista das raves Insomnia, do Faithless (‘I can’t get no sleep'). A coleção foi mista. Homens e mulheres usando elementos similares, porém cada um com suas peculiaridades, mas alguma coisa em comum: uma curiosidade jovem, um desejo de fazer algo novo. Foi esse o espírito do desfile.

Nem de um lado, nem de outro, novamente a Prada se mostra à frente do tempo. Afinal, não podemos definir gênero ou tentar nos enquadrarmos em um estilo que não reflete quem realmente somos. O segredo para acertar é ser aberto e inclusivo. As grandes grifes podem trocar de diretor criativo, buscar novas soluções e caminhos, mas hoje é o consumidor quem decide o que quer usar e onde quer comprar. E é isso que todos estão tentando descobrir nas passarelas.

* Jorge Grimberg é empresário, escritor, consultor de moda e especialista em tendências