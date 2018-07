Gucci faz desfile na Abadia de Westminster

A opulência italiana é uma das principais carcterísticas das coleções de Michele para a grife. Cores vibrantes, bordados, estampas e acessórios são colocados sem parcimônia. Foto: REUTERS/Neil Hall

A Abadia de Westminster, em Londres, já sediou tanto funerais quanto casamentos de inúmeras figuras ilustres britânicas (entre eles, a união do príncipe William com Kate Middleton). Porém, nessa quinta, 2, o local foi designado para um tipo completamente diferente de evento - um desfile de moda da Gucci.

Após ganhar novo fôlego com a chegada do diretor criativo Alessandro Michele, a marca de luxo italiana fez barulho entre fashionistas ao apresentar sua colorida e eclética coleção cruise 2017 no edifício histórico britânico. Com looks inspirados no tema "punk, vitoriano e colegiais", as modelos desfilaram entre as estruturas do convento, construído entre os séculos 13 e 15.

As peças seguiam a linha geek, cool e altamente decorada das criações de Michele: havia tops brilhantes adornados com pavões e cobras, vestidos esportivos com laços e babados, saias com estampas coloridas, plissados, poás e bolsas com aplicações florais.

Algumas figuras religiosas famosas criticaram a realização do desfile na abadia. Nos últimos dias, Londres tem ficado no centro do mundo fashion - o show da Gucci sucedeu a apresentação da francesa Dior, que aconteceu no majestoso Plácio de Blenheim, no noroeste da cidade, na última terça-feira, 31.