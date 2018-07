Grife da cantora Madonna e de sua filha, Lourdes Maria, chega ao Brasil

A cantora Pia Mia é a garota propaganda da Material Girl, marca da Madonna que chega ao Brasil em 2016. Foto: Divulgação

A Material Girl, marca de roupas e acessórios criada pela cantora Madonna em parceria com sua filha, Lourdes Maria, irá começar suas operações no Brasil ainda em 2016. A operação será comandada no País pelo grupo Iconix, já responsável pelas lojas brasileiras das marcas Joe Boxer, Umbro, Ecko Unltd., Peanuts e a Ed Hardy.

Sucesso nos Estados Unidos, a Material Girl está no segmento de moda jovem - Lola, como é conhecida a filha de Madonna, tem 19 anos. A marca vende roupas com pegada urbana, com direito a muitas estampas divertidas e looks que vão do passeio no shopping à balada.