Grife carioca quer acabar com diferença entre roupas masculinas e femininas

A campanha "Eu Também Uso Reserva" incentiva mulheres a se vestirem livres de estereótipos Foto: Divulgação

A grife carioca Reserva, conhecida principalmente por suas camisetas e peças masculinas, lançou a campanha "Eu Também Uso Reserva" para estimular as mulheres a usarem as peças pensadas originalmente para os homens. "Em vez de criar uma nova linha para atrair as consumidoras, selecionamos peças da coleção atual e criamos uma seção em nosso site com sugestões de como montar looks com elas", afirma Fabiana Moritz, editora de moda da Reserva.

A iniciativa partiu da constatação de que 40% das compras realizadas nas lojas da marca são feitas por mulheres. "Notamos que essas clientes não compram apenas para presentear os homens, mas também para elas mesmas", diz Rony Meisler, CEO e fundador da grife. Além do e-commerce, que será atualizado semanalmente com dicas de estilo, lojas selecionadas de São Paulo e do Rio de Janeiro terão araras exclusivas com a seleção para mulheres. Cada peça também virá com uma etiqueta com as dicas de produções.

A grife Reserva quer acabar com as diferenças entre roupas masculinas e femininas Foto: Divulgação

Na redes sociais, a grife vai trabalhar em conjunto com mulheres influenciadoras que criarão looks usando a hashtag #eutambemusoreserva. "Elas têm estilos diferentes e atuam em diversas áreas", diz Fabiana. "Queremos inspirar outras a fazerem o mesmo."