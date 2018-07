Glamour, salto alto e barriga trincada em megadesfile de lingerie

A top Izabel Goulart exibiu o corpo seco e sarado na passarela do ‘Hope High Heels'. Foto: Marcia Fasoli

Foi-se o tempo em que corpos esculturais protagonizavam desfiles de roupas íntimas. Celebrando a estética magra e supermalhada, a comemoração de 50 anos da Hope, empresa pioneira do segmento no Brasil, foi marcada pela barriga negativa e o corpo seco de algumas modelos, como a brasileira Izabel Goulart. Estrela da vez, a top abriu a apresentação, que rolou na noite de terça, 30, com um conjunto preto de calcinha e sutiã arrematado com meia, cinta-liga e blazer de cetim. E também fechou o show, usando top laranja e saia volumosa de babados.

O desfile contou ainda com as supermodelos Renata Kuerten e Vivi Orth e ocorreu no Teatro Santander, do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, com direção artística de Paulo Borges. Na passarela, a sensualidade e a feminilidade da mulher brasileira foram retratadas na combinação lingerie e salto alto. As peças trouxeram rendas e tecidos sofisticados nas cores preto, azul, bege e laranja. Bodies trabalhados e sutiãs em modelagens diferentes ganharam um ar ainda mais sexy com o styling glamouroso de Paulo Martinez.