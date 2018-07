Giovanna Antonelli vira manicure por um dia

A atriz Giovanna Antonelli vai morar em Portugal durante cinco meses Foto: Divulgação

A atriz Giovanna Antonelli virou manicure por um dia e atendeu clientes à domicílio na zona oeste do Rio do Janeiro. De surpresa, mulheres que pediram o serviço para fazer as mãos pelo aplicativo Singu receberam em casa Giovanna no lugar de uma profissional. E qual foi o resultado? As pessoas adoraram conhecer a atriz, mas e a performance dela, foi boa? "Não! Mas tento! Com muita vontade!", diz Giovanna.

"Todas se surpreenderam quando perceberam que era eu. Amei participar e sugerir as cores para as minhas clientes", conta a atriz. Ela também confessou não ter habilidade para cuidar de suas unhas sozinhas. "Não tenho dom. Deixo para a minha manicure que cuida tão bem há muitos anos."