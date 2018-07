Geometria, uniformes e anos 1980 inspiram desfiles da Semana de Moda de Londres

Topshop Unique verão 2017. Foto: AFP PHOTO / Niklas HALLE'N

Os estilistas buscaram inspiração na geometria, nos uniformes britânicos e nos anos 1980 para as criações que apresentaram durante o final de semana na Semana de Moda de Londres, e mais marcas passaram a adotar o modelo de venda direta ao consumidor, oferecendo itens saídos diretamente das passarelas.

A marca varejista Topshop se tornou a primeira a oferecer à clientela a chance de comprar peças logo depois de seu desfile no domingo, no qual as modelos mostraram estampas de zebra e saias abertas na coxa. Vestidos embelezados e jaquetas volumosas aumentaram o toque anos 1980. A Topshop disse que, pela primeira vez, itens exibidos nas passarelas estarão disponíveis para compra imediatamente. "Para uma varejista como a Topshop isso até que é acessível... é ótimo você poder ver na passarela e conseguir na hora", disse a cantora Foxes no desfile.

A grife de luxo Burberry, que apresenta suas coleções feminina e masculina nesta segunda-feira, anunciou em fevereiro que irá começar a vender peças reveladas nos desfiles em suas lojas físicas e online imediatamente após seu desfile de setembro. Normalmente os fashionistas esperam meses para que as linhas mostradas nas passarelas cheguem às lojas.

Com clientes de todo o mundo que moram em climas diferentes e muitos desfiles transmitidos ao vivo pela internet atualmente, várias marcas vêm adotando o novo modelo em escalas diferentes, vendendo itens selecionados ou só acessórios vistos nos desfiles.

A Semana de Moda de Londres dura cinco dias e vai até terça-feira, e entre as outras grifes que mostraram suas linhas primavera/verão de 2017 no domingo estava a designer de acessórios Anya Hindmarch, que levou sua visão da era espacial à capital inglesa. Modelos com faixas de cabeça brancas desfilaram em uma passarela circular igualmente branca, envergando capas e bolsas de mão coloridas em tons de água-marinha, lilás e coral e decoradas com formas geométricas.