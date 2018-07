Fora das quadras: os atletas brasileiros como você ainda não viu

O melhor look do dia da jogadora de futebol Marta, ídolo da torcida, sempre será a camisa 10 da seleção brasileira. Porém, não é raro a atacante pendurar as chuteiras e colocar salto alto e vestidos justos para ser premiada, como no clique acima, em que aparece sendo arrumada antes de receber o troféu de melhor jogadora do ano no prêmio suíço Guldbollen.

Foto: Reprodução/Instagram