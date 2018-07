Fenômeno do YouTube, Kéfera conquista adolescentes com estilo princesa

Kéfera, do canal '5inco Minutos' é um fenômeno da internet. Foto: Reprodução/Instagram

Ela está no YouTube, no Instagram, nas livrarias e no cinema. Kéfera, youtuber de 23 anos, é, segundo a Forbes, uma das jovens mais promissoras do Brasil. Com seu jeito desbocado e visual de princesa moderna, ela conquistou o olimpo da internet e hoje o canal que comanda, o 5inco Minutos, é o quarto maior do Brasil, com 9,5 milhões de inscritos.

Kéfera mantém dois perfis no Instagram. Em um, seguido por 8,5 milhões de pessoas, compartilha cliques do dia a dia, fotos com o namorado, o também youtuber Gusta Stockler, e os melhores ângulos de sua cachorra, a pug Vilma Tereza. No segundo, o Kéfera Lifestyle, que acumula 1,6 milhão de fãs, ela posta vídeos de treinos, receitas fit e imagens com mensagens motivacionais.

Quer mais? A youtuber já escreveu dois livros, "Muito Mais que 5inco Minutos", que foi o mais vendido da Bienal do Rio de Janeiro em 2015, e "Tá Gravando. E Agora?". Ela ainda está em cartaz com o filme "É Fada", produzido por Daniel Filho, e canta duas músicas da trilha sonora do longa. Realmente Kéfera, você é fada!