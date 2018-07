Fast fashion real: marca lança coleção inspirada em roupas de Lady Di

Diana, princesa de Gales. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/Files

A rede de fast fashion inglesa Asos acaba de lançar uma coleção inspirada em looks marcantes da princesa Diana. “Wah Londres x Asos” traz 18 peças, como calças, blusas, acessórios e um vestido preto com pérolas, com preços que variam entre US$ 13 e US$ 129.

Leia também: Kate Middleton chega ao Canadá com look azul

Os terninhos com botões, as camisas e vestidos de cores acesas foram atualizados para peças mais amplas e com comprimento menor. O icônico vestido preto da marca Christina Stambolian usado em 1994 ganhou uma versão 2016 com alças de pérolas. Acesse a nossa galeria e confira a coleção.