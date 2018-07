Exposição retrata os diferentes estilos do homem brasileiro

Com curadoria do estilista Mário Queiroz, a mostra reproduz sete ambientes que representam o universo masculino. Foto: Divulgação

Uma exposição que retrata os diferentes estilos do homem brasileiro foi inaugurada na segunda-feira, 1, e vai até o dia 31 deste mês no Senac Lapa Faustolo, em São Paulo. Com curadoria do estilista Mário Queiroz, a mostra reproduz sete ambientes que representam o universo masculino. "Buscamos unir diversas expressões do design: a decoração, as fragrâncias, a mobília e a moda", explica Queiroz. "Moda não é só a roupa e para entender melhor o público, principalmente o masculino, que é mais reservado, é interessante entrar nas coisas que os envolve."

Com visitação gratuita de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 16h, a mostra é dividida em espaços que dão pistas sobre os homens que viveriam ali. "Não queríamos colocar os estilos em gavetinhas, por isso não demos nomes a eles", pois a ideia é que as pessoas descubram sozinhas", afirma o estilista.

Além da exposição, haverá uma série de palestras entre os dias 15 e 18. Entre os temas discutidos, estão a relação do homem atual com a moda, design de interiores, música, mídia e beleza.