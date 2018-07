Estilista Sonia Rykiel morre aos 86 anos

Sonia Rykiel sendo aplaudida após o desfile de outono/inverno 1993-1994 Foto: PIERRE GUILLAUD/AFP PHOTO

"É um dia triste, mas Sonia Rykiel deixa um legado extraordinário", disse Jean-Marc Loubier, presidente-executivo e do Conselho da First Heritage Brands, empresa do mesmo grupo da grife Sonia Rykiel. "Ela foi uma pioneira que ajudou as mulheres e a sociedade a evoluírem".

Sonia fundou sua marca em 1968, quando a França estava sendo sacudida por protestos estudantis violentos, com o objetivo de criar uma contracultura oposta aos códigos de vestimenta rígidos e burgueses por meio de costuras expostas e saias curtas.

"Ela inventou não somente um estilo, mas uma atitude, um modo de vida, e deu liberdade de movimento às mulheres", disse o escritório do presidente francês, François Hollande, em um comunicado.

"Envio meus pêsames mais sinceros a seus filhos, Nathalie e Jean-Philippe, e à sua família e entes queridos que estão sofrendo", acrescentou.

Nascida em 1930, Sonia Rykiel foi uma das primeiras estilistas a criar vestidos de suéter justos que revelavam os contornos femininos. As atrizes Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Audrey Hepburn estiveram entre as primeiras a adotá-los.