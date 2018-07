Estilista João Pimenta assina figurino da nova turnê da Cachorro Grande

O estilista João Pimenta assinou figurino da nova turnê da banda gaúcha Cachorro Grande. Foto: Divulgação

O estilista João Pimenta assina o figurino da nova turnê da banda gaúcha Cachorro Grande, que estreia em São Paulo nesta sexta-feira, 5.

Para apresentar as músicas do novo disco, Electromod, o quinteto vai vestir macacões com estilo militar, parkas e ternos criados por Pimenta.

Ele já havia assinado as peças usadas pela banda na abertura do show dos Rolling Stones, no início deste ano, em Porto Alegre. "Fazer figurino para a Cachorro Grande é sempre revigorante, porque além da liberdade, a troca de energia é muito positiva e verdadeira", disse o estilista.