Esta mulher não usa xampu há três anos. Saiba o motivo

Lucy Read deixou o xampu para trás. Foto: Reprodução

Lucy Read parou de usar xampu para lavar os cabelos em 2012. Além de economizar, o pricipal motivo era a quantidade de itens químicos encontrados no produto. A britânica tomou a decisão depois de ler um artigo que dizia que as mulheres colocam 515 tóxicos por dia em seus corpos. Então, ela resolveu usar apenas água. A cada 11 dias, Lucy também passa ovo nos fios.

De acordo com o site BBC Brasil, a inglesa contou que teve dificuldades no início do processo, mas que hoje está muito feliz com o resultado. Lucy é dona do blog Lulastic e lançou o livro "Happy Hair" para incentivar outras mulheres a largar o xampu. Ela foi a precursora do movimento "No Poo" (sem xampu), uma das maiores tendências capilares dos últimos tempos.