Escolhida por Rihanna, Cara Delevingne é a nova embaixadora da Puma

Cara Delevingne na campanha Do You, da Puma. Foto: Divulgação

A Puma acaba de lançar a Do You, estrelada por Cara Delevingne e com direção criativa de Rihanna. A campanha visa inspirar a confiança nas mulheres e marca a entrada definitiva da Puma no mercado feminino. “Eu me desafio a fazer as coisas funcionarem. Não faço só pela resposta ou controvérsia”, diz a cantora pop, que quer motivar as mulheres a vencer desafios.

Para Cara, a Do You traz uma mensagem poderosa de aceitação. “Do You é ter o controle de si mesmo”, afirma. “A campanha é sobre encontrar a sua verdade e abraçá-la. Eu acho isso muito especial porque tem significados diferentes para cada um. Isso encoraja as pessoas a serem elas mesmas”.

A modelo é uma das embaixadoras da Puma Women. Foto: Divulgação

A modelo passa a representar Puma Women ao lado de Mimi Staker e Olivia Boisson, do New York City Ballet, as atletas alemãs de atletismo Alexandra Wester e Tatjana Pinto, e as jogadoras de voleibol cubano Leila Consuelo, Ortega Martinez e Lianma Flores Stable.