Em desfile, estilista apresenta roupas feitas com tecido que diminui a celulite

Fabia Bercsek mostrou na Casa de Criadores coleção cápsula de peças com o fio inteligente Emana® Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 8, a estilista Fabia Bercsek apresentou na 40ª Casa de Criadores uma coleção cápsula de looks feitos com tecido que promete tratar a pele e diminuir a celulite. As cinco peças jeans foram confeccionamos a partir do fio EMANA®, da Rhodia, que contém minerais bioativos e tecnologia infravermelha capazes de absorver o calor do corpo humano e os devolver sob a forma de raios infravermelhos, que estimulam a circulação sanguínea.

Estudos comprovam que os efeitos da fibra vão desde o aumento da elasticidade da pele até a redução dos sinais da celulite com o uso contínuo das peças. Entre as peças apresentadas estão calças, jaqueta, vestido e body com design que inclui ilustrações a mão feitas pela estilista e lavagens especiais desenvolvidas pela empresa química especializada em inovação de jeans CHT.