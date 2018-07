Eduardo Pombal assume direção criativa da Martha Medeiros

Eduardo Pombal comandará a moda comercial, enquanto Martha Medeiros continuará à frente da área de vestidos de noiva Foto: Divulgação

O estilista Eduardo Pombal, que deixou a direção criativa da Tufi Duek em maio, acaba de entrar na equipe de criação da Martha Medeiros. Agora os designers trabalharam juntos na direção criativa da marca. "A Martha tem muito conhecimento sobre suas clientes e a história com a renda. Já eu, tenho um trabalho geométrico, com peças limpas e de bom caimento. Vamos unir ambas as expertises nesta nova fase", diz Pombal.

Ele ficará responsável por produzir, além de roupas de festa, linhas casuais que levam a assinatura da grife alagoana, famosa entre atrizes como Fernanda Souza e Sophia Abrahão. "A marca está em um processo de expansão, e o processo dos vestidos de renda leva até seis meses. O meu trabalho será criar peças mais limpas, mas que mesmo assim sejam características da Martha Medeiros."

A estreia de Eduardo Pombal na nova empreitada ocorre ainda este ano, com uma coleção-cápsula para a pop-up store de verão da marca em Trancoso. A estilista fundadora da grife continua responsável pela criação dos vestidos de noiva.