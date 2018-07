Eddie Redmayne é o novo rosto de grife italiana

Eddie Redmayne em campanha da Prada Foto: Divulgação

O ator britânico Eddie Redmayne, vencedor do Oscar de melhor ator em 2015 por seu papel em “A Teoria de Tudo”, será o novo rosto da campanha de linha masculina da grife italiana Prada. Recentemente, Redmayne foi considerado um dos homens mais estilosos do mundo pela revista GQ.

Apesar da pouca experiência como modelo, o ator de 34 anos parece se sentir confortável no papel. Em 2012, ele estrelou a campanha da Burberry ao lado da modelo britânica Cara Delevingne. As fotos da Prada, clicadas por Craig McDean, mostram Redmayne vestindo malhas coloridas e escuras e uma alfaiataria angular.

Neste mês, o britânico também deve se tornar pai pela primeira vez. No começo do ano, ele falou sobre a preparação para receber o novo herdeiro. “Faltam alguns meses, mas nós começaremos a pensar na logística. A lista das coisas que você precisa antes de ir para o hospital... É uma longa lista! Nós temos esse sonho de brinquedos de madeira e as pessoas dizem: 'Sim, você sempre começa om isso, mas terminará com iPhones!’”, disse.

Apesar da novidade, ele não deve se ausentar das telonas e poderá ser visto em dois filmes, "Fantastic Beasts and Where to Find Them" e '"Early Man" (ainda sem tradução de título).