Dior deve anunciar Maria Grazia Chiuri, da Valentino, como sua nova diretora criativa

Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, estilistas no comando da maison Valentino Foto: Divulgação

Paris - A Dior deve anunciar logo após seu desfile de alta costura, marcado para o início de julho, que a estilista Maria Grazia Chiuri sairá da italiana Valentino para assumir o cargo de estilista da maison francesa. A informação vem de fontes do mercado que estão envolvidas na questão. Se a informação for confirmada, Maria Grazia será a primeira diretora criativa da marca em 70 anos de história - o cargo já foi ocupado por Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferre e John Galliano, além de Raf Simons, que deixou a casa no ano passado.

Até o momento, nem Dior nem Valentino comentaram o assunto. Maria Grazia deve assumir a Dior em um momento delicado. As vendas vêm caindo no último ano e meio e a tarefa de achar um substituto para o belga Raf Simons, que deixou a maison em outubro de 2015, é um desafio.

Na Valentino, Maria Grazia Chiuri atua ao lado de Pierpaolo Piccioli desde a aposentadoria de Valentino Garavani em 2007. A dupla ganhou diversos prêmios e ajudou a tornar a grife italiana uma das marcas de luxo mais lucrativas e mais fortes em termos de aumento de vendas. Sob o comando da dupla, a Valentino ficou conhecida por sua leveza, graça e looks altamente românticos, aplaudidos por editores de moda.

Já a Dior vem produzindo um visual relativamente moderno, que seria beneficiado com um olhar mais romântico e uma estética de conto de fadas, como disseram alguns editores ao serem questionados sobre a possível entrada de Maria Grazia na grife.