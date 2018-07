Dia dos namorados: confira dicas de presentes para elas

Body, Janiero, R$ 398; Óculos, Notiluca, R$ 470; Brincos, Maria Dolores, R$ 489; Clutch, Donna, R$ 345; Tênis, Vans, R$ 299. Foto: Divulgação

A data mais romântica do ano está chegando. O dia dos namorados, comemorado no Brasil no dia 12 de junho, acontece no próximo domingo. Para agradar a pessoa amada, selecionamos opções de presentes que vão de R$ 50 até mais de R$ 500. Há produtos para os mais variados gostos e bolsos, desde camisetas básicas até jóias poderosas, passando por lingeries sensuais. Confira.