Dez produtos de beleza de farmácia que valem o investimento

A blogueira Nina Secrets revelou seus produtos favoritos de farmácia. Foto: Reprodução/Nina Secrets

Não, não é preciso gastar fortunas para ter uma pele saudável e um cabelo, idem. Quem prova isso é a a blogueira Nina Secrets, que em um papo ao vivo na página do Facebook do Moda Estadão contou quais são os produtos de beleza que costuma comprar na farmácia. Com quase 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, Nina é um fenômeno de sucesso nas redes sociais, em que costuma compartilhar suas descobertas do mundo dos cosméticos, além de fazer tutoriais de maquiagem e dar dicas dignas de expert.

A youtuber é tão apaixonada por maquiagem que possui três linhas de maquiagem, uma com batons e corretivos para a T.Blogs, marca do grupo Tracta, além de outra de batons e uma de produtos de cuidados com a pele, ambas da Jequiti. A seguir, as escolhas dela para anotar e comprar na farmácia.