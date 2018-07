Desfiles da Semana de Moda de Lisboa mostram como deixar a roupa de escritório moderna e sexy

Look de Inês Silva na ModaLisboa. Foto: Divulgação

A alfaiataria é um clássico do vestuário e as peças desse visual chegam a ser obrigatórias em muitos ambientes e ocasiões. Mas os desfiles de Inês Silva e Carolina Machado na Semana de Moda de Lisboa, na sexta-feira, 7, trouxeram inspiração para mulheres que precisam usar roupas formais e ainda assim querem se sentir modernas, femininas e sexys.

A designer Carolina Machado levou para a passarela uma alfaiataria desconstruída e com certa fuidez. Blusas, coletes e blazers eram alongados e combinados com pantacourts (aquela calça ampla e curta, com comprimento um pouco abaixo dos joelhos) e shorts.

Desfile de Carolina Machado na ModaLisboa. Foto: Divulgação

Fitas e amarrações bastante soltas davam o toque de movimento. A estratégia para valorizar a sensualidade mesmo com roupa de escritório foi arrematada com dois fatores: as peças seguiam tons nude e foram usadas com itens de seda românticos. Então, pode anotar: o estilo social combinado com camisola e afins deixa o visual sexy sem ser óbvio.

Desfile de Inês Silva na ModaLisboa. Foto: Divulgação

Mesmo com uma cartela de cores clássica - branco, preto e tons terrosos, a estilista Inês Silva tirou a alfaiataria do sério com recortes nos ombros e espaços pequenos de transparência. Em muitos looks, o caimento também era um pouco mais amplo do que o tradicional. Receita para deixar o verão mais leve também no trabalho.