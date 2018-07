Desfile de Kanye West na NYFW foi mais do que ruim - foi entediante

Modelos apresentam a coleção Yeezy Season 4 na Nova York Fashion Week Foto: AP Photo/Leanne Italie

Logo no primeiro dia da Nova York Fashion Week, Kanye West apresentou a quarta coleção da marca Yeezy na Roosevelt Island. O cenário, sob um ensolarado céu de setembro, estava de tirar o fôlego - com a vista de Manhattan de um lado e a ponte Queensborough de outro.

E apesar do batalhão de modelos no centro das atenções do campo gramado, a estrela da Yeezy Season 4 foi a cidade de Nova York. Ela é realmente muito bonita e irá roubar os holofotes toda vez.

O parque, situado na ilha estreita no East River, celebra as quatro liberdades citadas por Roosevel no discurso sobre o Estado da União em 1941: liberdade de expressão, de adoração, de desejo e de medo. Esses são poderosos sentimentos, especialmente no ano de eleição norte-americana. A decisão de fazer um desfile de moda nesse cenário vem com uma certa responsabilidade. No mínimo, era de se presumir que o desfile - como espetáculo - iria, de alguma forma, falar de problemas maiores que cintas modeladoras, casacos de pelo e botas over-the-knee.

Ao invés disso, o evento foi uma confusão de logística complicada, segredos desconcertantes e repetição: uma hora de locomoção, uma hora espera no sol e o perturbador visual de modelos amadores - posando em uma espécie de pintura viva - se amontoando um a um sob o calor escaldante.

Algumas modelos se sentiram mal durante a apresentação por conta do calor Foto: Washington Post photo by Robin Givhan

Em uma entrevista ao portal Vogue.com, Kanye West falou sobre não querer chamar sua coleção de fashion. Sua vontade agora é vestir as massas. Ele está realmente pensando no grande público. Então, ele convocou o casting de modelos por Twitter - e entrou em uma contradição por exigir apenas modelos "multi-raciais". Alguns interpretaram o chamado como se ele não quisesse modelos negras, e ele justificou simplismente dizendo que evitaria as brancas. Não importa o que ele quis dizer, incluir multiplas etinias como ponto chave da seleção não faz nenhum favor à população em geral.

O evento foi organizado para agradar, como esperado, seus amigos famosos, que estavam abrigados em espaços exclusivos enquanto os outros suavam atrás de barricadas de metal.

Ainda assim, a massa ovaciona West por seu desejo de entregar roupas interessantes, duradouras e que não custem uma fortuna. É um trabalho em progresso, entretanto, já que essa coleção da Yeezy não é barata, com sapatos custando mais de US$600 e uma parka mais de US1.000.

Porém, a coleção foi principalmente entediante - o que é dificil de imaginar por causa dos dramas e das controvérsias que seguem o rapper por onde ele vá. Mas a Season 4 inclui as mesmas calças legging que vimos antes, combinadas com moletons e casacos atléticos. Até mesmo a música estava mais para um papel de parede sensorial do que para uma textura provocante.

E, como sempre, sua assinatura estética: modelos enfileiradas na passarela antes do show começar. Isso faz uma bela imagem, mas já bem familiar - e nesse caso parece ser mais um plano de fundo do que parte da narrativa.

A assinatura de Kanye: Modelos enfileiradas antes do começo do show Foto: Guy Trebay/The New York Times

Conforme as modelos ficaram sob o sol, algumas começaram a desmaiar. E as pessoas saíram de lá se perguntando: Por que alguém da Adidas, que patrocina todo o espetáculo, não estava ajudando elas? Onde estava Vanessa Becroft, a artista que coreografou o desfile? Por que West não auxiliou essas mulheres? Por que nós não tentamos socorrê-las? Somos todos cúmplices disso? E o que exatamente é isso?

Bem, é fato que esse tipo de espetáculo é cruel com as modelos. Mas também é entediante em questões de moda. As coleções de West pararam no tempo. E o desfile não foi nem focado na beleza e nas técnicas de modelagem, nem uma ostentação da cultura de moda.

E se esses vestidos caros são só peças roupas, então ele deveria fazer algo a mais do que um desfile recheado de celebridades para justificar o custo. Se não, é apenas um insulto para o povo.

Culto da fama? Fama é fácil. Fazer boas roupas é difícil.