Desfile da Victoria's Secret terá sutiã avaliado em mais de 10 milhões de reais

Jasmine Tookes usa o Fantasy Bra no desfile de 2016 da Victoria's Secret Foto: Divulgação

O momento mais esperado do desfile anual da Victoria's Secret é a apresentação do Fantasy Bra, um sutiã luxuoso que a cada edição fica mais elaborado.

O deste ano foi criado pelo designer de jóias Eddie Borgo e leva 9 mil pedras preciosas e 18 quilates de ouro, ficando avaliado em 3 milhões de dólares, o equivalente a 10,7 milhões de reais. A peça foi toda confeccionada a mão em um processo que demorou 700 horas para ser finalizado.

Para as angels, como são chamadas as modelos da marca, é uma honra entrar na passarela usando o sutiã, e essa função já coube as brasileiras Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio. Em 2016 quem desfila a suntuosa peça é a novata Jasmine Tookes, que entrou no time da marca ano passado.