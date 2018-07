Desfile da Victoria's Secret deve acontecer em Paris

Martha Hunt, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge e Alessandra Ambrósio no desfile da Victoria's Secret em 2015. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

O desfile da Victória's Secret deste ano deve acontecer em Paris, segundo informou o portal de moda Women's Wear Daily (WWD). Seria a primeira vez que a marca levaria o evento para a capital francesa. O desfile, que costuma contar com as modelos mais conhecidas do mundo, já aconteceu na ilha de Cannes, também na França, em 2000.

Como em todos os anos o evento, que ocorre em novembro, será gravado. Mas, segundo o site, só será transmitido em dezembro.