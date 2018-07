Daslu recebe ordem de despejo do shopping JK Iguatemi

Daslu do shopping JK Iguatemi recebeu ordem de despejo. Foto: Reprodução/Daslu

O Tribunal de Justiça de São Paulo enviou na terça-feira, 17, uma ordem de despejo à Daslu do shopping JK Iguatemi. A decisão foi tomada pelo juiz Rogério Sampaio, da 27ª Vara Cível do TJ-SP e dá 15 dias para a loja quitar as dívidas com o centro comercial. De acordo com a ação, a Daslu deve cerca de R$ 4 milhões e não cumpriu o acordo firmado com o shopping.

Há três meses, a grife controlada pelo empresário Marcus Elias foi despejada do Catarina Outlet, em São Roque, por não pagar o aluguel. Em setembro, a loja teve um pedido de falência requerido por um fornecedor, a quem deve R$ 50 mil.

Procurado pelo Moda e Beleza Estadão, o shopping JK Iguatemi disse que não comenta relações comerciais com lojistas.